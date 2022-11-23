مباراة المغرب وكرواتيا.. هذه التشكيلة الرسمية ل”الأسود”

2022-11-23 / 10:18
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هبة بريس

كشف وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه اليوم الأربعاء 23 نونبر منتخب كرواتيا .

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:

1- ياسين بونو
2- اشرف حكيمي
3- نصير المزراوي
4- سفيان امرابط
5- نايف اكرد
6- غانم سايس
7- حكيم زياش
8- عز الدين اوناحي
15- سليم املاح
17- سفيان بوفال
19- يوسف النصيري

دكة الاحتياط :

9- عبد الرزاق حمد الله
10- انس زروري
11- عبد الحميد الصابيري
12- منير المحمدي
13- الياس شاعير
14- زكرياء بوخلال
16- عبد الصمد الزلزولي
18- جواد ياميق
20- اشرف داري
21- وليد شديرة
22- احمد رضا تكناوتي
23- بلال الخنوس
24- بدر بانون
25 يحيى عطية الله
26- يحيى جبران

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