مباراة المغرب وكرواتيا.. هذه التشكيلة الرسمية ل”الأسود”

هبة بريس

كشف وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه اليوم الأربعاء 23 نونبر منتخب كرواتيا .

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:

1- ياسين بونو

2- اشرف حكيمي

3- نصير المزراوي

4- سفيان امرابط

5- نايف اكرد

6- غانم سايس

7- حكيم زياش

8- عز الدين اوناحي

15- سليم املاح

17- سفيان بوفال

19- يوسف النصيري

دكة الاحتياط :

9- عبد الرزاق حمد الله

10- انس زروري

11- عبد الحميد الصابيري

12- منير المحمدي

13- الياس شاعير

14- زكرياء بوخلال

16- عبد الصمد الزلزولي

18- جواد ياميق

20- اشرف داري

21- وليد شديرة

22- احمد رضا تكناوتي

23- بلال الخنوس

24- بدر بانون

25 يحيى عطية الله

26- يحيى جبران

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