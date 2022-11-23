بسبب مباراة “الأسود”..  تلاميذ وطلبة يتغيبون عن حصصهم الدراسية

هبة بريس - الرباط

يُواجه المنتخب المغربي منافسه منتخب كرواتيا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر.

وتغيب عدد من التلاميذ والطلبة بمختلف المؤسسات التعليمية والجامعات، صبيحة اليوم عن حصصهم الدراسية لمتابعة مباراة الأسود.

وقرر عدد من التلاميذ والطلبة متابعة المباراة الأولى للمنتخب الوطني بمونديال قطر، داخل المقاهي، فين حين فضل آخرون متابعتها في جو عائلي بالبيوت.

هذا ويمني المغاربة من داخل أرض الوطن وخارجه النفس، الفوز في المباراة اليوم أمام المنتخب الكرواتي، والمباراتين القادمتين للمرور للدور الثاني بالمنافسات الدولية

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