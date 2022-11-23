نبيل بنعبد الله

بنعبد الله ل”أسود الأطلس”: “قلوبنا معكم يا أبطال”

2022-11-23 / 09:58
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هبة بريس - الرباط

يُواجه المنتخب المغربي منافسه منتخب كرواتيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر.

وفي هذا السياق، وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، رسالة لأسود الأطلس.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، قال بنعبد الله: “رحلة أسود الأطلس بكأس العالم على وشك الانطلاق، قلوبنا معكم يا أبطال.. كل الدعم والمساندة لكم، إلى الأمام ونحو النصر يا أسود..”

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تعليق واحد

  1. بنعبد الله ل”أسود الأطلس”: “قلوبنا معكم يا أبطال
    ولاكن خيرات البلاد لنا و معنا

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