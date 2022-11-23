بعد تعرضه لإصابة خطيرة.. لاعب المنتخب السعودي يكشف وضعه الصحي

2022-11-23 / 09:43
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هبة بريس - وكالات

طمأن لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، جمهوره على وضعه الصحي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها برأسه، خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال الشهراني في مقطع فيديو: “أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز”.

وكشف الحساب الرسمي لمنتخب السعودية على “تويتر”، عن تطورات حالة نجم “الأخضر” ياسر الشهراني، بعد إصابته خلال مباراة الأرجنتين في كأس العالم، الثلاثاء.

وقال بيان للمنتخب السعودي: نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة لتعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، حيث كانت حالته مستقرة ولله الحمد، وأجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة، وتواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل خلال فحوصات اللاعب، حيث التقى الكادر الطبي للمستشفى واستمع لتفاصيل حالة اللاعب”.

واصطدم الشهراني بقوة كبيرة بزميله حارس المرمى محمد العويس، في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني للمباراة.

وحقق المنتخب السعودي مفاجأة مدوية، بالفوز 2-1 على الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، في مستهل مباريات الفريقين في مونديال 2022 بقطر.

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