“المستجدات الضريبية” تجمع أطباء القطاع الخاص ب”الأحرار”

هبة بريس - الرباط

عقدت اللجنة التقنية المكونة من ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص اجتماعا الثلاثاء 22 نونبر 2022 مع مسؤولي وممثلي فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.

وعرف هذا اللقاء تقديم تفاصيل الملف المطلبي للأطباء الخواص، سواء تلك التي تهم المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويدها بما يخدم الصحة العامة وتمكين كافة المغاربة من ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية على امتداد تراب المملكة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، أو تلك التي تتعلق بالمستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، من أجل تدارس التعديلات المقترحة.

ونوّه ممثلو المصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالأجواء الإيجابية التي طبعت هذا الاجتماع وبالنقاش المثمر والبناء الذي عرفه تدارس كل النقاط التي تم طرحها على جدول الأعمال مع التأكيد على أن مصلحة المواطن هي التي يجب أن تكون محور كل المبادرات والنقاشات.

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