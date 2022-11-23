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“المستجدات الضريبية” تجمع أطباء القطاع الخاص ب”الأحرار”

2022-11-23 / 09:27
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هبة بريس - الرباط

عقدت اللجنة التقنية المكونة من ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص اجتماعا الثلاثاء 22 نونبر 2022 مع مسؤولي وممثلي فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.

وعرف هذا اللقاء تقديم تفاصيل الملف المطلبي للأطباء الخواص، سواء تلك التي تهم المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويدها بما يخدم الصحة العامة وتمكين كافة المغاربة من ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية على امتداد تراب المملكة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، أو تلك التي تتعلق بالمستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، من أجل تدارس التعديلات المقترحة.

ونوّه ممثلو المصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالأجواء الإيجابية التي طبعت هذا الاجتماع وبالنقاش المثمر والبناء الذي عرفه تدارس كل النقاط التي تم طرحها على جدول الأعمال مع التأكيد على أن مصلحة المواطن هي التي يجب أن تكون محور كل المبادرات والنقاشات.

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‫10 تعليقات

  1. الاطباء في القطاع الخاص يجب أن تفرض عليهم الضريبة أكثر من ذالك لأنه في ثواني معدودة ياخذون من المواطن 300 درهم او اكثر..

  3. العدالة الضريبية على الأطباء الخواص عليهم دفع الضرائب للدولة دون تملص..

  4. مشروع يكرس اللا مساواة بين المغاربة
    نطالب بعدالة ضريبية لجميع الفئات
    وزيادة عامة ومتساوية في الاجور ..

  5. الضريبة يجب ان تطبق على القطاعات الخاصة الاطباء . المحامون. المفوضون. العدول. الموثقون. ..

  6. على وزارة الصحة ان تناقش الفحص الذي يقوم به الاطباء الذي يصل احيانا الى 500درهم..

  7. على وزارة الصحة ان تنهض بالمستشفيات في المغرب لانها اصبحت جدا كارثية ولا تلبي طلبات المواطنين ..

  8. القانون الضريبي يجب أن يطبق على الفلاحين المتوسطين والكبار الذي يصل ربحهم الصافي في السنة الى ازيد من 2 مليون درهم ..

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