ساعات قبيل المباراة.. مواطنون يحجزون أماكنهم بالمقاهي

2022-11-23 / 09:16
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هبة بريس - الرباط

ساعات قليلة قبيل مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي في أولى جولات المجموعة السادس بمنافسات كأس العالم المقام بدولة قطر، حجز عدد من المواطنون أماكنهم بالمقاهي.

وعاينت هبة بريس، اقدام فئة عريضة من المواطنين خاصة من الطلبة والموظفين على حجز أماكنهم بالمقاهي، لأخذ الإذن وقت مباراة الأسود والتوجه لمشاهدة المقابلة الأولى في مشوار المنتخب الوطني بالمونديال.

وحرص عدد من المواطنين، على حجز مقاعدهم قبيل توجههم إلى مقرات عملهم أو دراستهم، لضمان مشاهدة مباراة الأسود في أجواء حماسية وتشجيعيهم بشكل جماعي، في حين عمد آخرون الى تناول وجبة الفطور باكرا بالمقهى والبقاء حتى بداية المباراة.

هذا ويخوض المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، أولى مبارياته أمام نظيره الكرواتي ضمن منافسات كأس العالم، على الساعة 11 صباحا.

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‫10 تعليقات

  2. موفقين بإذن الله تعالى وفائزين على الدوام اللهم آمين يا رب العالمين..

  4. بتوفيق انشاء الله المنتخب الوطني المغربي
    مربوحة انشاء الله . الله الوطن الملك..

  6. على المنتخب الوطني أن يكون حريصا جدا في الدفاع والهجوم لان الفريق الكرواتي صعب جدا ..

  8. العناصر المغربية متفوقة واداره جميل وكل الاعبين محترفين في النوادي الاسبانية والفرنسية والانجليزية..

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