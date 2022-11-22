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فرنسا تستهل مشوار الدفاع عن لقبها بفوز مثير على أستراليا

2022-11-22 / 22:27
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هبة بريس _ رياضة

استهل المنتخب الفرنسي مشوار الدفاع عن لقبه بفوز كبير على أستراليا 4-1 يوم الثلاثاء ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022.

وبدأت أستراليا بمفاجأة أبطال العالم عندما افتتح غودوين التسجيل مع الدقيقة التاسعة. وهو الهدف الذي استفز الآلة الهجوميةالتي تحركت.

وانتظر “الديوك” حتى الدقيقة السابعة والعشرين ليعادلوا النتيجة بفضل رابيو قبل أن يضيف جيرو هدف التقدم بعدها بخمس دقائق.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثالث بعد أن عانده الحظ في عدة مناسبات (68)، قبل أن يهدي بنفسه كرة الهدف الرابع لجيرو (71).

وبهذا الفوز تصدرت فرنسا المجموعة برصيد ثلاث نقاط متقدمة على تونس والدنمارك بعد تعادلهما دون أهداف (نقطة لكل منهما) فيما أصبحت استراليا في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

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‫9 تعليقات

  2. الف الف الف مبروك يستاهلون المنتخب الفرنسي على هذا الفوز الساحق على استراليا

  3. من غير أن أقلل من شأن المنتخب الفرنسي الذي لديه بالفعل ترسانة من النجوم أدوا مباراة جميلة، ولكن لو جلبوا 11 كنغر من استراليا لأدوا مباراة أفضل من لاعبي المنتخب الأسترالي .

  7. فرنسا بطلةالعالم وايضا مرشحة بقوة انها تاخد كاس العالم لاجديد عالبطل
    الكاس فرنساوي مبروك مقدَّماً

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