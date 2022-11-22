مخالفات السير تضخ 754 مليونا في خزينة الدولة
تمكنت مصالح الأمن، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 نونبر، من تسجيل 43 ألفا و188 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و178 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و10 غرامات صلحية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و543 ألفا و250 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و804 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و178 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 275 مركبة.
إلى ذلك، لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2087 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة، في 1531 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع نفسه
وعزا المصدر ذاته، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
19 تعليقات
ولات الشفره بالعلالي
تلك اموال خزينة خاصها توزع لشعب ،
شوف شحال فلوس تدخل لخزينه ومكينش شي تغيير ملموس فخدمات لي تتقدمها دولة لشعب لا تعليم لا صحه ولا شغل
ناهيك على المخالفات اللي ما تسجلتش وتفكت بالرشوة .. واللي تفكت ب باك صاحبي والمعارف …. حدث ولا حرج
بلا الرادار خدام $$ والسكانير خاسررر !!!
إنجاز ساهمت ف 150 درهم ديال كاسك من أجل خزينة الدولة
سيذهب إلى جيوب بعضهم وليس للخزينة. هادي رآها غابة ماشي دولة
من جيوب الفقراء
فلوس رادارات رجعو فرمشة عين
قالك خزينة الدولة 🤣
مغاربة مكتعرفش تصوگ 🥲
الحگرة على المستضعفين اما اصحاب السيارات الفارهة لا يقدر اي رجل امن كيفما كانت مرتبته ان يوقفه
انهاك جيوب المواطنين في عز الازمة .
يالاه خلصت 200 درهم
حالفين على المواطن مسكين
الطرقات كمائن … لاداعي للسرعة
دليل على عدم احترام قانون السير
معمرهوم داو ليا شي ريال اصلا معمرني درت شي مخالفة وبعبارة اخرى متنسوكش
رقم قليل مقابل مخالفات الناس اليومية الكثيرة.