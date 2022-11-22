عامل تازة يتفقد ضحايا فاجعة “”انقلاب حافلة الموت “.

هبة بريس

ع محياوي – هبة بريس

قام مصطفى المعزة عامل إقليم تازة في زيارة تفقدية لمصابين ضحايا انقلاب حافلة نقل المسافرين التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 22 نونبر الجاري، على مستوى أحد المنعرجات الخطيرة بجماعة باب مرزوقة غرب مدينةمدينة تازة والتي خلفت 11 قتيلا و إصابة 44 بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا وحل عامل الاقليم والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة بالمستشفى الاقليمي ابن باجة بتازة، لتفقد المصابين والذي بلغ عددهم 37 شخصا، حيث اطلع الطاقم الطبي المشرف على علاج المصابين عامل الاقليم و الوفد المرافق له على الوضعية الصحية و أهم مراحل العلاج التي سيمر منها المصابين والذين استفادوا من جميع الفحوصات، فضلا عن إخضاع 3 حالات لعمليات جراحية مستعجلة.

وقد أعطى العامل تعليماته بتتبع حالة المصابين عن كثب وعلى ضرورة السهر على توفير كل الظروف الملائمة بالتكفل بجميع الحالات حتى تماثلهم للشفاء.

كما قامت السلطات الاقليمية والصحية والإدارية بالمستشفى الاقليمي ابن باجة وعلى رأسهم مندوب الصحة بذات الإقليم ، بتعبئة كافة الإمكانات البشرية من أجل تجنيد جميع الأطر الطبية و التمريضية التي انتقلت إلى المستشفى من أجل استقبال ضحايا انقلاب الحافلة .

تجدر الإشارة، إلى أن المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة استقبل 44 مصابا غادرت منهم 23 حالة المستشفى بعد تلقيها العلاجات الضرورية فيما لا زال يتابع العلاج بالمستشفى 14 حالة و جميعهم في وضعية مستقرة.

الحادث الذي سجل استنفارا في صفوف السلطة المحلية و مصالح الدرك الملكي و الوقاية المدنية خلف مقتل 11 شخص، و إصابة 44 راكبا بإصابات متفاوتة الخطورة، تجند لنقلهم اسطول من سيارات الإسعاف .

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