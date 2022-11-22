مانشستر يونايتد يفسخ عقد رونالدو رسميا..التفاصيل
هبة بريس _ رياضة
أعلن نادي مانشستر يونايتد، الثلاثاء، فسخ عقد نجمه كريستيانو رونالدو، بالتراضي.
وقال النادي إنه اتفق مع رونالدو على إنهاء عقده بالتراضي، وبشكل فوري، أي أنه لم يعد لاعبا في مانشستر يونايتد.
وأضاف في بيان “يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل”.
وكشف النادي أن البيئة الداخلية لمانشستر يونايتد تركز حاليا على عدم التأثر بأزمة رونالدو.
وأضاف “لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب”.
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19 تعليقات
تاريخه اعلي من تاريخ الفرق الانجليزيه كلها
افضل لاعب في التاريخ يحق له ما لا يحق لغيره راجل هكر اللعبه وديما ف المقدمه
اتمنى ترجع الريال وتعتزل وانت فى الريال
النهايات اخلاق.
رونالدو الأفضل في كل شيء
بكل صدق و بدون مبالغه رونالدو اكبر من المان يونايتد
بعض المصادر تقول شوهد وكيل أعماله في نادي الهلال السوداني من اجل الإقناع بضمه
الأعظم في تاريخ اللعبة ❤️
بالتوفيق للأسطورة ونتمنى ان يكون المونديال له مونديال استثنائي
أفضل قرار لرونالدو، وكل التوفيق له في رقصته الأخيرة في كرة القدم
العودة لريال مدريد في القريب العاجل
احسن خبر في تاريخ كريستيانو رونالدو 👊❤️ فريق ليس لديه اي طموح ولا يحترم تاريخ الدون 🤪
الحمد الله واخيرا تحرر الدون
كل الحب و الاحترام
افضل قرار للنادي و اللاعب
افضل لهم لاعب منتهي ولا يساعد الفريق وجوده وعدمه لا يفرق بشي
من صالح رونالدو
لاعب قدم كل شيئ لكرة القدم وحصل على كل شيئ وهو يقترب من سن 38 سنة . حان وقت الاعتزال والحفاظ على التاريخ المشرق .
خطوة صحيحه لكن متأخرة
الان مستقبل الدون يعتمد على اداءه في كأس العالم
افشل مدرب هو تين هاغ لم يقدر على الاستفادة من خبرة رونالدو العظيمة و هذا مدرب تافه و غبي