تركي آل الشيخ يسخر من ميسي بعد الهزيمة أمام السعودية( صورة )

هبة بريس

سخر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد خسارة “التانغو” أمام المنتخب السعودي في مستهل مشوارهما في نهائيات كأس العالم 2022.

وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على الأرجنتين في مونديال قطر 2022، بنتيجة (2-1) في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.

واستعان آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السخرية من ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وصاحب الهدف الوحيد للتانجو في شباك السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر”، صورة للإعلان الشهير الذي يتنافس خلاله ميسي ورونالدو على رقعة ضض١٢١@ على حقيبة أنيقة، وحذف صورة ميسي من الإعلان، واستبدله بنجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، الذي أحرز هدف الفوز أمام الأرجنتين، وقاد الأخضر للفوز التاريخي على منتخب “راقصي التانغو”.

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