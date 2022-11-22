دنيا بطمة تفضح الملولي وتكشف حقيقة الفيديو المتداول

نجلاء مزيان _ هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام تفاصيل لقائها بالمؤثر هشام الملولي.

و أعربت المتحدثة ذاتها عبر ذات المنصة عن تفاجئها بتعليق الملولي على مقطع فيديو جمعهما بطلب من الأخير على حد تعبيرها.

وكتبت دنيا بطمة:”السلام عليكم كيقلك واحد المثل “دير الخير تلقى الشر” واذا الشي زاد عن حده وجب علي التوضيح، انا كفنانة مغربية بنت حي شعبي معروفة عليا الابتسامه مكتفارقنيش وممتكبراش نهاااانيا واش هذا غلط ؟؟ معرفتش صراحه”.

و أضافت :”آخر حفل وقع واحد الموقف واحد الشخص باغي يطلع يتصور وبقى فيا مخلاوش سكيورتي قلت لهم ماشي مشكل بحالو بحال غیرو، رحبت به و طلع دار فیدیو وسط ازعاج وصداع ، قلت لو شنو سميتك حيت اذا هوا كيحسابلو معروف انا معرفتوش، حاجة عاديه قالي الاسم ديالو عملت لو اهداء …. يمكن متقبلش أنني معرفتش اسمو فحول فيديو الى فيلم قصير من تأليفه… من بعد اكتشفت انه هاد انسان معروف كيموت على buzz الخاوي”.

و واصلت قائلة:”كيموت على buzz الخاوي… كتب تدوينة يمكن هو معارفش خطورة دكشي لي كتب حيت واحد خاصو الصرف والبوز فقط ولكن مااااشي على ظهري انا دخل في الطريق الغلط مع الشخص الغلط لي مكسكتش على حقو وماشي حيط قصير لي جا ينقزو”.

و أردفت قائلة:”من بعد عرفت شكون مسيفطو وعرفت الغاية من الموضوع كامل (انسانه مستهدفة في هذا الوقت بالضبط ) المهم كل من تخول له نفسه انه يتعامل بهاد الطريقة لي كنسميها انا قلة ترابي وقلة ادب واحد مطلعينو يتصور بحال اي فانز ولا باغي يتزوج كاع بساله وضصاره وقلة الوعي”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:”لي ممربيش غادي يربيه القانون را مكناش السيبه فلبلاد ، ممكن بعض الامور ندوزهم بمزاجي واشياء مکندوزهاش تا کنطرق عليها وتكون عبرة لمن لا يعتبر وداك النوع بالضبط يستحق القمع فعلا”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تدوينة دنيا بطمة، فيما اعتبر البعض أن تواضع دنيا الدائم مع جمهورها و محبيها قد يستغله العديد من الأشخاص ضدها للمس بصورتها خاصة في هذه الظرفية.

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