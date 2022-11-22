العثور على ج_ثة متحللة بمجرى مائي تستنفر أمن طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

عثر مساء اليوم الثلاثاء 22 نونبر على جثة متحللة في مجرى مائي بمنطقة “مالاباطا ” بمدينة طنجة .

واستنفرت الواقعة المصالح الأمنية التي انتقلت الى عين المكان حيث تم معاينة الجثة المتحللة قبل نقلها على متن سيارة نقل الأموات الى مستودع الجثث التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي .

وفتحت المصالح الامنية بحثا مسطريا لتحديد هوية الجثة حيث ينتظر ان يتم اخضاعها للتشريح الطبي تحت اشراف النيابة العامة لتحديد اسباب الوفاة .

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