أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية يقاطعون القناة الصوتية لحفيظ دراجي

هبة بريس – أحمد المساعد

وجه نورالدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب مراسلة إلى رؤساء الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية ومنخرطي لمقاطعة القناة الصوتية للمعلق “الرياضي” الجزائري حفيظ دراجي.

وحسب المراسلة التي توصل بها موقع هبة بريس، مفادها أنه إلتزاما بعظمة الدين الإسلامي في التسامح، ونأيا بأطفالنا وشبابنا عن كل ما قد ينشر الحقد والكراهية في نفوسهم، واستمرارا لروح المحبة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، وتقديرا لرسالة السلام والتسامح والتقارب بين جميع الشعوب التي جاءت من أجلها كرة القدم والتي جسدها أمير قطر في كلمته الافتتاحية لكأس العالم 2022 حين قال: “ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا”.

وتضيف المراسلة، ولكي لا يسمع أطفالنا وشبابنا خطاب الكراهية الذي يحاول فيه المعلق حفيظ دراجي غرسه في نفوسهم عوض تطهير القلوب وتنقيتها من الحقد والتفرقة وبدل إرساء روح الأخوة والتضامن، أدعو جميع الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية وكل منخرطي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب إلى مقاطعة القناة الصوتية التي يعلق فيها هذا الأخير.

وأضاف رئيس الجمعية كذلك في مراسلته، فنحن لسنا ضد حفيظ الدراجي للتعليق على مباريات كرة القدم، كنا لنفخر به كجزائري ينتمي لوطن يجمعه بوطننا التاريخ والروابط الإنسانية والمصير المشترك، بل إن ما جعلنا نتخذ هذا القرار هو استغلاله لهذا المنبر الإعلامي لنشر الشر في نفوس أطفالنا وشبابنا رغم علمه علم اليقين أن هذا الخطاب لن يغير الواقع في شيء، لأن العالم أصبح يعرف الآن أن الصحراء المغربية ليست قضية ملك وحده بل هي قضية شعب بأكمله، بل فقط يحاول تمزيق الروابط المتينة بين الشعبين الجزائري والمغربي.

وفي الأخير، تقول المراسلة: “ندعوكم إلى أن لا تتركوا أحدا يفسد عليكم فرجة وفرح هذا الحفل الإنساني العالمي”.

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