كورونا تعود من جديد.. 247 إصابة جديدة بالمغرب في 24 ساعة

2022-11-22 / 16:44
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هبة بريس ـ الرباط

عادت حالات كورونا لترتفع بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة ببلادنا و هو ما قد يتسبب في موجة وبائية جديدة لا قدر الله.

و في هذا الصدد، أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تسجيل 247 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، بينما تم التأكد من 98 حالة شفاء إضافية.

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