مونديال قطر.. تونس تنجح في كسب نقطة ثمينة بعد تعادلها مع الدانمارك

هبة بريس ـ رياضة

حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب التونسي أمام منتخب الدنمارك، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي أقيمت على ملعب ستاد المدينة التعليمية.

و قدم لاعبو نسور قرطاج مباراة تكتيكية من الطراز العالي مما جعلهم يكسبون نقطة ثمينة في أولى مبارياتهم بالمونديال أمام خصم دانماركي صعب المراس.

ويلعب منتخبا تونس والدنمارك في المجموعة الرابعة رفقة فرنسا حاملة اللقب وأستراليا، حيث تشهد الجولة الثانية مواجهة بين تونس وأستراليا يوم السبت المقبل في ملعب الجنوب، وتواجه الدنمارك منتخب فرنسا في نفس اليوم على ملعب 974.

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