المنتخب الوطني يُجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء كرواتيا

2022-11-22 / 15:37
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هبة بريس ـ رياضة

أجرى المنتخب الوطني يومه الأربعاء 22 نونبر 2022 آخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه يوم غد الخميس بالمنتخب الكرواتي.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب “البيت” بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب اليوم الأول عن المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم قطر 2022.

وركز وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم، والتي أقيمت بملعب عبد الله بن خليفة، على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم غد.

وستنطلق مباراة يوم غد على الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي، 11 صباحا بالتوقيت المغربي.

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‫11 تعليقات

  2. مقابلة صعبة جدا مع فريق الكرواتي ضد المنتخب الوطني المغربي نتمنى أن تمر الأجواء المبارة كرة القدم بسلام والفوز للمنتخب الوطني المغربي..

  3. اصعب مواجهة ضد فريق المنتخب الوطني المغربي مع كرواتيا ولكن مع ذالك أعتقد سيكون الفوز للمنتخب الوطني باذن الله تعالى..

  4. المنتخب الوطني المغربي أظنه سيسحق الكرواتيا باهداف لاتصدق وترقبوا ذالك غذا إنشاء آلله..الفوز ثم الفوز لا مفر منه هههههههههههه

  5. كلنا مع المنتخب الوطني المغربي بدعواتنا له بالفوز غذا إنشاء آلله في مقابلته مع الفريق الكرواتي.

  6. نتمنى على الأقل التعادل معهم لأنني جد متخوفة لهذه المقابلة الصعبة التي سيمر بها الفريق المنتخب الوطني المغربي .. أعانه الله ووفقه إنشاء آلله..

  7. ما الفرق بينا وبينهم ماذا يخص الفريق المنتخب الوطني المغربي إن لم يفوز بهذه المقابلة… الحمد لله فريقنا له جميع المؤهلات العليا في البنية الجسدية والنفسية والاجتماعية لابد من الفوز الجمهور الرياضي المغربي جد متشوق لهذه المقابلة …. وننتظر منه كما يقال باللهجة المغربية ( تحمرونا وجهنا…)

  9. يجب ان يأخذوا قسط من الراحة لمواجهة هذا الفريق الكرواتي الصعب في لعبه..

  10. اعتقد ان المقابلات الرسمية ستكون جد مختلفة لهذا يجب على المنتخب الوطني المغربي أن يأخذ الحيطة والحذر من هذآ الفريق الكرواتي.. ونتمنى الفوز لفريقنا المنتخب الوطني المغربي يآرب يآرب يآرب..

  11. نتمنى أن يتجاوز المنتخب الوطني المغربي هذه المقابلة ضد فريق الكرواتي بفوزه بهدفين مقابل لاشيء على الأقل وذالك اضعف الايمان…..

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