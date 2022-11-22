المنتخب الوطني يُجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء كرواتيا

2022-11-22 / 15:37
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هبة بريس ـ رياضة

أجرى المنتخب الوطني يومه الأربعاء 22 نونبر 2022 آخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه يوم غد الخميس بالمنتخب الكرواتي.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب “البيت” بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب اليوم الأول عن المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم قطر 2022.

وركز وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم، والتي أقيمت بملعب عبد الله بن خليفة، على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم غد.

وستنطلق مباراة يوم غد على الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي، 11 صباحا بالتوقيت المغربي.

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