كولينا: “أعطينا تعليمات لحكام المونديال بعدم التساهل في احتساب الوقت الضائع”

2022-11-22 / 15:11
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هبة بريس ـ رياضة

أكد رئيس لجنة الحكام بيرلويجي كولينا المشرف على التحكيم خلال كأس العالم دورة قطر بأن تعليمات صارمة وجهت للحكام بعدم التساهل مع تضييع الوقت.

و قال كولينا في تصريحات إعلامية: “الحكام سيكونون حازمين بإحتساب الوقت بدل الضائع، سيتم تعويض كل الوقت المهدر، لا تستغربوا إن رأيتم 6 أو 7 دقائق كوقت محتسب بنهاية كل شوط.”

هذا و لاحظ متتبعو المباريات الأولى خلال المونديال القطري أن الحكام أضافوا عددا غير معهود من الدقائق خلال مثل هاته المنافسات العالمية كوقت بدل ضائع، لدرجة وصل بعضها ل 14 دقيقة في إحدى الأشواط.

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