وزارة بنموسى تطلق المرحلة الثانية من عمليات الإحصاء المدرسي السنوي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المرحلة الثانية من الإحصاء المدرسي بالموسم الدراسي، وذلك في الفترة الممتدة من 21 نونبر الجاري إلى 14 دجنبر 2022، وهي العملية التي تأتي استكمالا للفترة الأولى من الإحصاء السنوي والتي أعطيت خلالها الأولوية للمحاور المرتبطة بفضاءات الاستقبال التمدرس والموارد البشرية، كما أن العملية تندرج في إطار تفعيل مضامين المراسلتين الوزاريتين المؤطرة لعمليات الإحصاء المدرسي، وكذا تلك المتعلقة بتسجيل أو إعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ في سن التمدرس.

وانسجاما مع التعليمات الوزارية، حث المدير الاقليمي للتعليم بسطات ” عبد العالي السعيدي”، كافة مديري ومديرات المؤسسات التعليمية بالاقليم، إلى مواصلة الجهود من أجل إكمال باقي المحاور والمكونات والمرتبطة أساسا بمحاور: التعليم الأولي – الدعم الاجتماعي – الأطفال في وضعية إعاقة، مع المزيد من تدقيق مجمل المعطيات الإحصائية التي سبق مسكها في المرحلة الأولى من الإحصاء، كما هو مبين في الوثيقة التأطيرية لعمليات الإحصاء المدرسي السنوي لهذا الموسم.

ودعا المسؤول الاقليمي من خلال مراسلته، المؤسسات التعليمية، إلى مسك جميع التلاميذ المتمدرسين بالتعليم الأولي، وضبط البنيات التربوية للتعليم الأولي ولجميع الأسلاك وتوزيع التلاميذ على الأقسام وإعادة تسجيل الملتحقين منهم، والعمل على مسك معطيات الدعم الاجتماعي بشكل فردي أو جماعي ومن داخل منظومة مسار دور الطالب والطالبة، مليون محفظة الأدوات المدرسية، تيسير، الداخلية الإطعام والنقل المدرسي، والنسبة لإحصاء أقسام الأطفال في وضعية إعاقة مسك المعلومات المرتبطة بنوع الإعاقة بشكل فردي وباعتماد التصنيفات الست إعاقة حركية ذهنية الصم والبكم، المكفوفون التوحد اضطرابات التعلم، وكذا مسك جنسيات التلاميذ المهاجرين.

وأشار المسؤول الاقليمي، إلى أنه وللقيام بعملية الإحصاء على الوجه المطلوب، فقد تم إعادة فتح بوابة المستند المرجعي للمؤسسات العمومية والخصوصية GRESA لإجراء التحيينات اللازمة والضرورية في هذا المستند. ونظرا لما تكتسيه عمليات الإحصاء المدرسي السنوي من أهمية بالغة فإني أطلب منكم أن تولوها ما تستحق من عناية حتى تمر هذه العملية في شروط وظروف تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.

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