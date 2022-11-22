شباط يحذر من انفجار الأوضاع بسبب غلاء المعيشة والمحروقات
ع محياوي – هبة بريس
حذرت جمعية “التكتل الديمقراطي” من الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب بسبب غلاء الأسعار، وقالت إن الوضع “بات يهدد بالانفجار”.
وجرى تأسيس هذه الجمعية من قبل تيار شباط بعد خلافات له مع قيادات جبهة القوى الديمقراطية، الحزب الذي انتمى إليه قبل الانتخابات الأخيرة، بعدما غادر رفقة أتباعه حزب الاستقلال.
وتحدثت الجمعية، في بيان أصدرته عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، عن “سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع، وتنامي الحركات الاحتجاجية بالبلاد”. وعبّر المكتب التنفيذي للجمعية عن استيائه وتدمره اتجاه ما آل إليه هذا الوضع من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات والمحروقات. وانتقد تنصل الحكومة من مسؤولياتها وعدم مبادرتها إلى تقديم حلول آنية وعاجلة.
كما استعرضت الجمعية ما أسمته بالصعوبات التي تتعرض لها عدد من الجمعيات، والتي لازالت محرومة من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، وحملت المسؤولية للسلطات الإدارية التي قالت إنها “تتلكأ في منح الوصل المؤقت بمجرد إيداع الملف القانوني من طرف الجمعية”.
4 تعليقات
على المغرب الحد بنسبة كبيرة من تصدير المنتجات الفلاحية،و البيض،و الاسماك، بهدف هبوط الاتمنة مع كترة العرض،ستكون خسارة و انكماش لشركات التصدير،و لاكن ستكون حماية للمستهلك المغربي،
و يجب تشجيع توزيع السمك داخل التراب المغربي،
و على الشعب المغربي التاقلم و وتغير النمط الغدائي.
بل اصبحتم انتم من يحرض المواطنين للفوضى من اجل مصالحكم الشخصية.الله يعطينا وجهك.المواطن تقبل الزيادات وتضرر.وفهف ان كل شعوب العالم تعاني من ارتفاع الاسعار.سير ياشبط خلص الصرائب على كل ما عندك.
السياسة مادة رابحة وبالملايين . شباط وابن كيران والمسئولين باسم المرأة مثل لشكر والمدافعين عن الشدود الجنسي وحرية الجسم وووووو . من اين دخلت علينا هذه المجموعة من المتصلطين. هل هم مغاربة ابا عن جد ؟
نعم ان الأوضاع المعيشية متدهورة وكارثية تنذر بحذوث غضب وانتفاضة بالشارع