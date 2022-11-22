في أولى مفاجآت المونديال.. السعودية تحقق انتصارا مثيرا على الأرجنتين

هبة بريس ـ رياضة

حقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر السعودي تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.

و قدم لاعبو السعودية مقابلة كبيرة حيث استماثوا في الدفاع عن تقدمهم حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوز كتيبة هيرفي رونار على رفاق ليونيل ميسي.

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