إعتقال مواطنين إسبانيين وحجز زورق بعد إحباط عملية تهجير سري

2022-11-22 / 14:18
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكن خفر السواحل المغربية من إحباط عملية تهجير سري لعشرة أشخاص مغاربة نحو الجارة إسبانيا ، انطلاقا من مياه ساحل إقليم الفنيدق.

كما تمكن خفر السواحل المغربية بالشمال، من إعتقال مواطنين اسبانيين، كان وراء عملية تهجير البشر عبر استعمال قارب مطاطي سريع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات المغربية اعترضت الزورق المذكور في عرض البحر قبالة الجماعة القروية “ظهر مغارة”، وذلك على بعد ثمانية كيلومترات في اتجاه الفنيدق.

هذا، وقد تم حجز الزورق وباقي المعدات التي كانت بحوزة المهاجرين، فيما تم نقل جميع الموقوفين إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث شرعت السلطات الأمنية المختصة في التحقيق معهم.

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