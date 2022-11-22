إنزكان : حجز حوالي 30 طن من الاسمنت المدعم
ع اللطيف بركة : هبة بريس
حجزت مصالح الدرك الملكي بالقليعة التابعة لسرية إنزكان صباح اليوم الثلاثاء 22نونبر الجاري، حوالي 30 طن من الاسمنت المدعم، على متن شاحنة قادمة من أحد الأقاليم جنوب المملكة .
وقالت مصادر الجريدة ، أن حجز هذه الكمية من الاسمنت المدعم، جاء بناءا على إخبارية توصلت بها المصالح الدركية، دفع عناصرها الى ملاحقة الشاحنة وتوقيفها وحجز الكمية .
وقد تم إخطار النيابة العامة بالنازلة ، وحجز الكمية من الاسمنت المدعم، مع الاستماع إلى سائق الشاحنة في محضر يرسل الى الجهات القضائية من أجل ترتيب الجزاءات.
*الصورة من الأرشيف
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هذا الاستثناء فؤ السياسة الجباءية و في تطبيق الضراءب المباشرة الذي لت زال العمل به بمناطقنا الجنوبية يجب القطع معه لأنه كان داءما و لا زال عبارة عن ريع يستفيد منه البعض من ،بك في التذكير بالخطاب الملكي السامي الذي قال فيه حفظه الله أن الإنتماء لهذا الوطن أمر مبدءي و لا يجب أن يكون مبنيا على طلب الحصول على امتيازات و استمرارها إلى ما لا نهاية، المغرب من أقصاه إلى أقصاه يضحي بالغالي و النفيس من أجل وحدة وطنه و تنمية أقاليمه الجنوبية لكن لا ينبغي أن يستمر هذا الوضع و كأنه مغرب آخر يشكل مرتعا لكل من يعيش على اصطياد الفرص و أو على حساب قوت و كرامة عيش المواطنين المغاربة في كل نقطة من هذا الوطن الواحد