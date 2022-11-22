المغرب ونيجيريا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال ضبط الكهرباء

هبة بريس

وقعت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء واللجنة النيجيرية لضبط الكهرباء أمس الإثنين في أبوجا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال ضبط الكهرباء.

ويندرج التوقيع على هذه المذكرة في إطار علاقات الصداقة والأخوة المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

كما يندرج التوقيع على المذكرة في إطار رؤية مشتركة بين المغرب ونيجيريا منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا في عام 2016 ، وزيارة الرئيس النيجيري ، محمدو بوهاري الى المغرب في 2018.

وبرهن البلدان عن عزمهما المشترك على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي المثمر وتعميقها في جميع المجالات لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين والمساهمة في تنمية واستقرار القارة الأفريقية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عبد اللطيف برضاش، ورئيس اللجنة النيجيرية لضبط الكهرباء سانوسي غاربا ، خلال حفل رسمي أقيم في مقر اللجنة في أبوجا وذلك لتعزيز التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة ، ولا سيما عبر تقوية تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين.

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