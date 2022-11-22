13 قت_يل و37 جريح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بتازة

ع محياوي – هبة بريس

لقي 13 شخص مصرعهم على الفور، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب حافلة للركاب، عند المدخل الغربي لمدينة تازة، على طول الطريق الوطنية رقم 6،وبالضبط بتراب الجماعة الترابية باب مرزوقة.

كما أصيب أزيد من 37 شخصا، وفق ما أفاد به مصدر طبي، في فاجعة هي الأكبر بإقليم تازة خلال الأعوام الأخيرة بجروح متفاوتة الخطورة، و قد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة.

وأوضحت المصادر أن الحافلة المخصصة لنقل المسافرين، انزلقت وسط الطريق بسبب الزخات المطرية التي تعرفها المنطقة منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء ، ما تسبب في انقلابها، وأدى إلى سقوط ضحايا.

وسارعت عناصر الدرك الملكي بالانتقال إلى عين المكان، فور علمها بالحادث، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، الذي تسبب في وقوع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى اضطراب حركة السير بالطريق الوطنية بين تازة وفاس.

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