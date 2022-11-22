13 قت_يل و37 جريح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بتازة
ع محياوي – هبة بريس
لقي 13 شخص مصرعهم على الفور، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب حافلة للركاب، عند المدخل الغربي لمدينة تازة، على طول الطريق الوطنية رقم 6،وبالضبط بتراب الجماعة الترابية باب مرزوقة.
كما أصيب أزيد من 37 شخصا، وفق ما أفاد به مصدر طبي، في فاجعة هي الأكبر بإقليم تازة خلال الأعوام الأخيرة بجروح متفاوتة الخطورة، و قد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة.
وأوضحت المصادر أن الحافلة المخصصة لنقل المسافرين، انزلقت وسط الطريق بسبب الزخات المطرية التي تعرفها المنطقة منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء ، ما تسبب في انقلابها، وأدى إلى سقوط ضحايا.
وسارعت عناصر الدرك الملكي بالانتقال إلى عين المكان، فور علمها بالحادث، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، الذي تسبب في وقوع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى اضطراب حركة السير بالطريق الوطنية بين تازة وفاس.
12 تعليقات
إنا لله و إنا إليه راجعون .اللهم ارحم الضحايا و الصبر و السلوان لأهاليهم ..
السبب واضح للعيان ‘‘السرعة المفرطة وعدم الانتباه والتهور وعدم احترام علامت التشوير والاستهتار بارواح العباد الذين ساقهم حظهم العاثر ليكونوا ضحايا هذا الساءق الذي لايقدر المسوولية
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. المزيد من الحذر والوعي بالمسؤولية…
رحم الله الموتى وعجل بالشفاء للجرحى ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يارب ارحمهم و أرزق ذويهم الصبر و السلوان..
رحم الله الضحايا ورزق دويهم الصبر .إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
السرعة المفرطة وعدم احترام الاسبقيات واللافتات يسبب حوادث سير ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واشفي جريحهم..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك.مزيدا من الحيطة والحذر للسائقين..
تهور بعض السائقين احيانا تكون مأساوية وكارثية..
اصدق التعازي و المواساة لأسرهم و عائلاتهم و كل معارفهم و كل المتمنيات بالشفاء لكل المصابين
لا حول لا قوة الا بالله العلي العظيم.قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا.الصبر والسلوان الضحايا.