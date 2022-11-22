بنموسى يجتمع مع النقابات و الوزارة تطرح حلولا بديلة للنقاط الخلافية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جهودها و محاولاتها الحثيثة لتقريب وجهات النظر فيما يخص النقاط الخلافية مع النقابات التعليمية.
و في هذا الصدد، اجتمع شكيب بنموسى مساء أمس مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، و هو الاجتماع الذي شهد تبادل وجهات النظر فيما يخص المقترحات التي تقدمت بها الوزارة الوصية.
الاجتماع شهد بروز بعض البوادر لانفراج الأزمة التي عكرت صفو الموسم الدراسي الحالي، خاصة في ظل المقترحات المهمة و المشجعة التي قدمتها الوزارة و التي قوبلت بترحيب نسبي من النقابات.
هذا و آثرت التمثيليات النقابية التريث في إصدار موقفها الرسمي من مقترحات الوزارة لحين دراستها بتأن و تمعن، كما اتفق الجانبان على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع المقبل للحسم في النقاط التي ما تزال تعرقل مسار إصلاح المنظومة التعليمية.
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11 تعليقات
الضحية هو التلميذ انا الأساتذة ينتظرون ضياع الوقت من اجل نيل اجرتهم الشهرية..
لا نظام أساسي بدون إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية مع فتح درجة ممتازة للمقصيبن من خارج السلم ..
رحم الله التعليم بالمغرب يا ريث التعليم يكون مثل قديم الزمان .حيث اخرج فئات من العلماء والمفكرين …
كفاكم تقليد فرنسا في قوانينها والتبعية في التقنين .ونعم للابداع وتحسين اوضاع الشباب المغربي ورجال ونساء التعليم…
لا حوار دون إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا جودة مع التعاقد المستمر و تجاهل الحل سيكون النضال سيد الموقف و المنظومة التعليمية ستنتقل من السيء إلى الأسوء ..
تتحدثون عن الجودة والارتقاء بالموارد البشرية للنهوض بالمدرسة العمومية يجب أن تطبقوا هذا الكلام على أرض الواقع بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكفانا من المراوغات والحلول الترقيعية…
نتمنى منكم السيد الوزير المحترم حل ملف تسقيف السن في حدود 30 والنهوض بقطاع التعليم الذي فشل في السنين الأخيرة..
لا حوار دون إدماج الأساتذة لا جودة مع التعاقد لضمان مستقبل جيد والغاء التعاقد من الوظيفة العمومية..
الحقوق يجب ان ترد الى اصحابها بدون مساومة. انها مناورة محبوكة للدوس على حقوق نساء ورجال التعليم
النقابات تمثل نفسها لا نعلم ماهي المواضيع و الملفات التي يتم مناقشتها..
نتمنى ان تكون حلول ناجعة تناسب الأساتذة وتخدم مصلحتهم..