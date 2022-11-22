بنموسى يجتمع مع النقابات و الوزارة تطرح حلولا بديلة للنقاط الخلافية

2022-11-22 / 11:00
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جهودها و محاولاتها الحثيثة لتقريب وجهات النظر فيما يخص النقاط الخلافية مع النقابات التعليمية.

و في هذا الصدد، اجتمع شكيب بنموسى مساء أمس مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، و هو الاجتماع الذي شهد تبادل وجهات النظر فيما يخص المقترحات التي تقدمت بها الوزارة الوصية.

الاجتماع شهد بروز بعض البوادر لانفراج الأزمة التي عكرت صفو الموسم الدراسي الحالي، خاصة في ظل المقترحات المهمة و المشجعة التي قدمتها الوزارة و التي قوبلت بترحيب نسبي من النقابات.

هذا و آثرت التمثيليات النقابية التريث في إصدار موقفها الرسمي من مقترحات الوزارة لحين دراستها بتأن و تمعن، كما اتفق الجانبان على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع المقبل للحسم في النقاط التي ما تزال تعرقل مسار إصلاح المنظومة التعليمية.

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