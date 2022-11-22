وزير الدفاع التركي: “تم تحييد حوالي 36 ألف إره-ابي على الحدود في سبع سنوات”

هبة بريس ـ وكالات

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أنه منذ عام 2015 تم تحييد أكثر من 36 ألف عنصر إرهابي على الحدود مع سوريا والعراق.

و قال المسؤول التركي إنه “منذ تاريخ 24 يوليو 2015 وحتى اليوم، قمنا بتحييد ما مجموعه 36 ألفا و854 عنصرا إرهابيا في داخل حدود البلاد في شمال كل من العراق وسوريا”.

و أوضح وزير الدفاع التركي أنه “منذ بداية العام الجاري وحده وحتى الآن، تم تحييد 3585 عنصرا إرهابيا”.

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