تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يشيد بدور المغرب لتعزيز السلام

2022-11-22 / 09:36
7

هبة بريس

أشاد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أمس الإثنين بفاس، بالانخراط الكبير للمملكة المغربية في تعزيز السلام والتفاهم والاحترام المتبادل.

وأكد موراتينوس، خلال لقاء نظم على هامش المنتدى التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي تحتضنه العاصمة الروحية للمملكة يومي 22 و 23 نونبر الجاري، تحت شعار “المتاحف كفضاء للاكتشاف والانفتاح على الآخر والحوار بين الثقافات” أن احتضان المملكة للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات يؤكد دورها الهام والمتميز في تعزيز العيش المشترك وتلاقح الثقافات والحضارات.

وبعدما أبرز أهمية المتاحف في التعبير عن الهوية والإبداع وتلاقح الثقافات، شدد موراتينوس على الأهمية الكبيرة للثقافة والفن في الوصول إلى السلام وتعزيز العيش المشترك والتفاهم والاحترام المتبادل.

وتابع أن المنتدى التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات يشكل مناسبة لبداية نقاش عميق وهام حول مستقبل الإنسانية، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية “أن نعيش معا في ظل عالم ينعم بالسلام، وأن يسود السلام والفهم والاحترام المتبادل، بدل الصراعات والأزمات والإقصاء”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “بن كيران “يواجه التيار الحداثي.. دفاعًا عن الأسرة أم محاولة لاسترجاع “شعبية ضائعة”

“بن كيران “يواجه التيار الحداثي.. دفاعًا عن الأسرة أم…

2022-11-21 / 17:15
Photo of ريم شباط ل”آيت الطالب”: المنظومة الصحية فاشلة.. والأخير: “كل واحد كي كيشوف الفشل”

ريم شباط ل”آيت الطالب”: المنظومة الصحية فاشلة.. والأخير: “كل…

2022-11-21 / 16:12
Photo of الشروع في تنفيذ المراحل الأولى لبرنامج التعاون الثنائي الأمني بين المغرب والإمارات

الشروع في تنفيذ المراحل الأولى لبرنامج التعاون الثنائي الأمني…

2022-11-21 / 12:00
Photo of مؤتمر حزب الحركة الشعبية.. “إرضاء الخواطر” أولى من الديموقراطية

مؤتمر حزب الحركة الشعبية.. “إرضاء الخواطر” أولى من الديموقراطية

2022-11-21 / 10:25
Photo of بنكيران: “خاص حكومة أخنوش تشكرنا على إصلاح صندوق المقاصة”

بنكيران: “خاص حكومة أخنوش تشكرنا على إصلاح صندوق المقاصة”

2022-11-21 / 09:57
Photo of صحيفة لندنية :الأوروبيون والولايات المتحدة لايثقون في الجزائر خاصة بعد وقف إمداداتها من الغاز باتجاه المغرب

صحيفة لندنية :الأوروبيون والولايات المتحدة لايثقون في الجزائر خاصة…

2022-11-20 / 19:28
Photo of التمدد الايراني في القارة السمراء ..مخطط طهران الناعم لزعزعة استقرار منطقة شمال افريقيا

التمدد الايراني في القارة السمراء ..مخطط طهران الناعم لزعزعة…

2022-11-20 / 18:04
Photo of القمة “الفرانكفونية” بتونس.. الوجه الأخر للأزمة المغربية الفرنسية

القمة “الفرانكفونية” بتونس.. الوجه الأخر للأزمة المغربية الفرنسية

2022-11-20 / 13:31
Photo of عزيز الرباح لـ ” هبة بريس ” : علاقتي بالعدالة والتنمية إنتهت ولن أؤسس حزبا

عزيز الرباح لـ ” هبة بريس ” : علاقتي…

2022-11-20 / 12:04
Photo of توقع “اعتراضات” بعد حديث بنكيران عن “التدابير الشيطانية”

توقع “اعتراضات” بعد حديث بنكيران عن “التدابير الشيطانية”

2022-11-20 / 11:40

‫7 تعليقات

  1. اللهم اعز ملكنا وشعبنا اللهم زدنا قوة نحمي بها ديننا وارضنا وعرضنا ..

  2. اللهم بارك و زد في ذلك شعارنا الخالد الله الوطن الملك عاش ملكنا الهمام جلالة الملك محمد السادس…

  3. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المغرب دائما في تألق..

  4. اللهم زد وبارك واكفنا شر خلقك واحفظ بلدنا العزيز بقيادة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وايده..

  6. بلدنا المغرب يتمتع بمؤهلات تجعله دائما متألقا اللهم احفظه واحفظ الشعب المغربي..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق