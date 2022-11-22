السلطات تنصب شاشات عملاقة لمتابعة الأسود بعديد المدن المغربية

2022-11-22 / 09:24
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاؤل كبير يسود الشارع المغربي قبيل مشاركة أسود الأطلس رسميا في المحفل العالمي بدولة قطر من خلال اللقاء الافتتاحي الذي سيجمع المغرب و كرواتيا.

هذا التفاؤل و الحماس الجماهيري انتقل للسلطات بعدد من مدن المملكة و التي قررت نصب شاشات عملاقة للجماهير المتعطشة و الشغوفة قصد متابعة لقاءات النخبة الوطنية في أجواء ملحمية حماسية غير مسبوقة.

و قررت سلطات الدار البيضاء بتنسيق و تعاون مع مجموعة من المتدخلين، نصب شاسات عملاقة بوسط المدينة و بمنطقة أنفا، و هو ما سارت على نهجه كذلك عديد المدن كالرباط و مراكش و غيرهم.

و تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الأول لأسود الأطلس سينطلق غدا الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المغربي و سيواجه من خلاله رفاق غانم سايس زملاء لوكا مودريتش.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كولينا: “أعطينا تعليمات لحكام المونديال بعدم التساهل في احتساب الوقت الضائع”

كولينا: “أعطينا تعليمات لحكام المونديال بعدم التساهل في احتساب…

2022-11-22 / 15:11
Photo of في أولى مفاجآت المونديال.. السعودية تحقق انتصارا مثيرا على الأرجنتين

في أولى مفاجآت المونديال.. السعودية تحقق انتصارا مثيرا على…

2022-11-22 / 13:13
Photo of أبرز مباريات اليوم.. تونس و السعودية يدخلان غمار المنافسة المونديالية

أبرز مباريات اليوم.. تونس و السعودية يدخلان غمار المنافسة…

2022-11-22 / 10:45
Photo of المونديال ينعش سوق القريعة و مبيعات أقمصة المنتخب تحقق أرقاما قياسية

المونديال ينعش سوق القريعة و مبيعات أقمصة المنتخب تحقق…

2022-11-22 / 10:22
Photo of قطر … الدولة التي فازت بكأس العالم قبل نهايته

قطر … الدولة التي فازت بكأس العالم قبل نهايته

2022-11-22 / 10:00
Photo of منتخب “الطواحين” يقتنص فوزا ثمينا أمام بطل أفريقيا

منتخب “الطواحين” يقتنص فوزا ثمينا أمام بطل أفريقيا

2022-11-21 / 19:28
Photo of ما حقيقة اعتناق مئات المشجعين الإسلام في قطر؟

ما حقيقة اعتناق مئات المشجعين الإسلام في قطر؟

2022-11-21 / 18:11
Photo of مونديال قطر.. المنتخب الإنجليزي يلحق هزيمة ساحقة بنظيره الإيراني 

مونديال قطر.. المنتخب الإنجليزي يلحق هزيمة ساحقة بنظيره الإيراني 

2022-11-21 / 16:45
Photo of مونديال قطر.. الفيفا تختار جيد و زوراق حكاما للفار بمباراة أمريكا و الويلز

مونديال قطر.. الفيفا تختار جيد و زوراق حكاما للفار…

2022-11-21 / 16:27
Photo of احتجاجا على حكومتهم.. لاعبو منتخب إيران يرفضون ترديد نشيدهم الوطني

احتجاجا على حكومتهم.. لاعبو منتخب إيران يرفضون ترديد نشيدهم…

2022-11-21 / 15:33

تعليق واحد

  1. اتمنى الفوز للمنتخب المغربي امام كرواتيا وكل صعب يهون بفضل الإرادة الصادقة والعزيمة القوية نعم لنا الثقة الكاملة في لاعبينا الاشداء الاقوياء بتحقيق نصر تاريخي على خصمهم وسيدخلون الفرحة على كل البيوت المغربية ان شاء الله وعلى الشعب المغربي الابي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق