السلطات تنصب شاشات عملاقة لمتابعة الأسود بعديد المدن المغربية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تفاؤل كبير يسود الشارع المغربي قبيل مشاركة أسود الأطلس رسميا في المحفل العالمي بدولة قطر من خلال اللقاء الافتتاحي الذي سيجمع المغرب و كرواتيا.
هذا التفاؤل و الحماس الجماهيري انتقل للسلطات بعدد من مدن المملكة و التي قررت نصب شاشات عملاقة للجماهير المتعطشة و الشغوفة قصد متابعة لقاءات النخبة الوطنية في أجواء ملحمية حماسية غير مسبوقة.
و قررت سلطات الدار البيضاء بتنسيق و تعاون مع مجموعة من المتدخلين، نصب شاسات عملاقة بوسط المدينة و بمنطقة أنفا، و هو ما سارت على نهجه كذلك عديد المدن كالرباط و مراكش و غيرهم.
و تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الأول لأسود الأطلس سينطلق غدا الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المغربي و سيواجه من خلاله رفاق غانم سايس زملاء لوكا مودريتش.
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تعليق واحد
اتمنى الفوز للمنتخب المغربي امام كرواتيا وكل صعب يهون بفضل الإرادة الصادقة والعزيمة القوية نعم لنا الثقة الكاملة في لاعبينا الاشداء الاقوياء بتحقيق نصر تاريخي على خصمهم وسيدخلون الفرحة على كل البيوت المغربية ان شاء الله وعلى الشعب المغربي الابي