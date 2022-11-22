السلطات تنصب شاشات عملاقة لمتابعة الأسود بعديد المدن المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاؤل كبير يسود الشارع المغربي قبيل مشاركة أسود الأطلس رسميا في المحفل العالمي بدولة قطر من خلال اللقاء الافتتاحي الذي سيجمع المغرب و كرواتيا.

هذا التفاؤل و الحماس الجماهيري انتقل للسلطات بعدد من مدن المملكة و التي قررت نصب شاشات عملاقة للجماهير المتعطشة و الشغوفة قصد متابعة لقاءات النخبة الوطنية في أجواء ملحمية حماسية غير مسبوقة.

و قررت سلطات الدار البيضاء بتنسيق و تعاون مع مجموعة من المتدخلين، نصب شاسات عملاقة بوسط المدينة و بمنطقة أنفا، و هو ما سارت على نهجه كذلك عديد المدن كالرباط و مراكش و غيرهم.

و تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الأول لأسود الأطلس سينطلق غدا الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المغربي و سيواجه من خلاله رفاق غانم سايس زملاء لوكا مودريتش.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5