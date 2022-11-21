مونديال قطر 2022 .. المنتخب الأمريكي يتعادل مع نظيره الويلزي

هبة بريس _ رياضة

تعادل المنتخب الأمريكي مع نظيره الويلزي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين 21 نونبر، على أرضية ملعب أحمد بن علي بالريان، برسم الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية، من منافسات كأس العالم لكرة القدم التي تتواصل إلى غاية 18 دجنبر المقبل بقطر.

وكان المنتخب الأمريكي سباقا للتسجيل عن طريق المهاجم تيموثي وياه (د 36)، فيما أدرك هدف التعادل لمنتخب ويلز غاريث بايل (د 82 عن طريق ضربة جزاء).

وعن نفس المجموعة، تمكن المنتخب الإنجليزي، في وقت سابق اليوم، من الفوز على نظيره الإيراني بستة أهداف لاثنين.

وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الولايات المتحدة الأمريكية منافستها في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، وويلز التي تلاقي منتخب إيران في نفس اليوم

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