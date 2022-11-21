وفاة المدير الفني لقناة “ITV Sport” روجر بيرس في قطر

هبة بريس _ وكالات

أعلنت شبكة “ITV Sport” عن وفاة مديرها الفني روجر بيرس، الذي كان مسؤولاً عن تغطية كأس العالم في قطر، قبل مباراة المجموعة الثانية مساء الثلاثاء بين الولايات المتحدة وويلز.

عمل بيرس مع “ITV” لمدة 43 عامًا، وكان على بعد خمسة أسابيع فقط من التقاعد، وفقًا لأحد أصدقائه، حسب صحيفة “ذي صن”.

في الفترة التي قضاها في الشركة، قام بتغطية كأس العالم، وبطولة أوروبا “UEFA”، وكأس العالم للرجبي.

وقال مارك بوغاتش مقدم الأخبار على قناة “ITV Sports”: “لدينا بعض الأخبار المحزنة للغاية لنجلبها لك من هنا في قطر. لقد توفي روجر بيرس المدير الفني لـ ITV ، الذي كان هنا في مشاركته الثامنة في كأس العالم، للأسف

وأضاف: “روجر وفريقه هم الأشخاص الرائعون الذين يجلبون الصور إلى منازلكم ويصنعون كل ذلك.”

وتابع: “كان روجر شخصية تحظى باحترام كبير في صناعة البث التلفزيوني الرياضي.”

وقال بوغاتش: “بالنسبة لـ ITV، كان له دور فعال في التخطيط اللوجستي وتقديم كأس العالم للرجبي بالإضافة إلى كأس العالم لكرة القدم واليورو”.

“كان دائمًا وجهه مبتسما ويترك ابتسامة على وجهك، لقد كان متفانيًا تمامًا ومحترفًا وساحرًا وذو شعبية كبيرة، وسيفتقده الكثير من الناس داخل الصناعة وفي المنزل.”

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