سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

هبة بريس _ و م ع

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، عددا من السفراء الجدد، الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم في المغرب.

ويتعلق الأمر بكل من السادة ناظم عادل أوغلو صمادوف، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية أذربيجان، وبونييت تالوار، السفير المفوض فوق العادة للولايات المتحدة، والسيدة أبوك نيكانورا مانيوك أغوير كوساك، السفيرة المفوضة فوق العادة لجمهورية جنوب السودان.

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