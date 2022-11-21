المكسيك .. مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في أحداث عنف جديدة

هبة بريس _ وكالات

أفادت السلطات المكسيكية، يوم الاثنين، بأن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في أحداث عنف جديدة بولاية خواناخواتو وسط البلاد.

وحسب مكتب المدعي العام، فقد شن مسلحون مجهولون هجوما بالسلاح على مركز للشرطة في سان خوان دي لا فيغا سيلايا بخواناخواتو، ما أودى بحياة ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة ضباط شرطة.

وأوضح المكتب أن الهجوم أعقب أعمال عنف واشتباكات بالسلاح بين أفراد يشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية تنشط بالولاية، والتي كانت على الأرجح تسعى إلى نشر الذعر وزعزعة الأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن التحريات كشفت ست جثث أخرى داخل منزل غير بعيد من مكان الحادث، والذين يرجح أنهم قتلوا في مواجهة سابقة لعملية اقتحام مركز الشرطة.

من جهتها، أكدت وزارة الأمن العام وحماية المواطنين، في بيان، إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الحادث ونشر قوات الشرطة والجيش حفاظا على الأمن.

وتعرف الولاية تنامي أحداث العنف في الفترة الأخيرة، نتيجة انتشار العصابات الإجرامية للمخدرات التي تتصارع في ما بينها للسيطرة على المنطقة.

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