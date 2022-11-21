الوزير خالد ايت الطالب

أيت الطالب : البرنامج “الطبي الجهوي” حل أنجع لتقليص” الفوارق المجالية”

2022-11-21 / 19:52
17
هبة بريس _ الرباط

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن البرنامج الطبي الجهوي هو الحل الأنجع لتقليص الفوارق المجالية ومن شأنه المساهمة في نقل الخدمات الصحية كلها إلى المستوى القروي والجبلي.

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول “المواكبة الصحية لساكنة العالم القروي والجبلي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشكل ليس في المعدات والتجهيزات، وإنما في الموارد البشرية وتأهيلها.

وسجل آيت الطالب أن الحكومة تقوم بتفعيل مخططات العمل السنوية، ومنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي الممتد من 2017 إلى 2023، الذي يرصد له من كل قطاع غلاف مالي مهم، وكذا الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية وتفعيلها عن طريق برنامج عمل جهوي.

وفي معرض جوابه على سؤال حول “الرفع من عدد الأسرة المخصصة للمستعجلات الاستشفائية وتحقيق العدالة المجالية فيما بين الجهات”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أبرز الوزير أن 80 بالمائة من الحالات الواردة على المستعجلات هي حالات غير مستعجلة، وهو ما يدل على أن حالات الاكتظاظ المسجلة راجعة إلى كونها حالات بسيطة جدا يجب أن تتوجه إلى المراكز الصحية الأولية.

وعزا السيد آيت طالب التوجه إلى هذه المراكز إلى “التفاوتات والنقائص المسجلة”، مؤكدا أن مشكل المستعجلات لا يقتصر على عدد الأسرة، وإنما يشمل أيضا “أنسنة الاستقبال، أما الأسرة فهي متوفرة بشكل كاف، وسيتم التعاطي مع هذا الأمر في الإصلاحات المرتقبة”.

وجوابا على سؤال آخر حول “المخزون الاستراتيجي للمواد الطبية والمنتجات الصحية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أشار الوزير إلى أن هذا المخزون يهم الأدوية المستعملة في القطاعين الخاص والعام، مسجلا أن جائحة كوفيد -19 “أعطتنا دروسا، وهناك أدوية لم تعد تستورد لأن أسعار المواد الأولية عرفت ارتفاعا”.

وبعد أن ذكر بأن الوزارة تتوفر منذ 2002 على تصنيف للأدوية والمستلزمات، ينقسم إلى أساسية ومستعجلة وغير أساسية تستخدم في المهنة الصحية، أشار الوزير إلى أنه سيم خلق مخزون استراتيجي يهم بعض الأدوية المعرضة أحيانا للاندثار أو الانقطاع، مبرزا ان السياسة الدوائية التي عزا تأخر خروجها إلى حالة الطوارئ مُهيأة وسيتم الإعلان عنها عما قريب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الكياف ” يرأس الوفد المغربي بأشغال الجمعية البرلمانية لحلف الناتو

“الكياف ” يرأس الوفد المغربي بأشغال الجمعية البرلمانية لحلف…

2022-11-21 / 22:07
Photo of بركة : الحكومة تحذوها إرادة قوية لتقليص” الفوارق المجالية”

بركة : الحكومة تحذوها إرادة قوية لتقليص” الفوارق المجالية”

2022-11-21 / 21:46

العلمي : البرلمان المغربي يحظى بصفة “شريك متوسطي”

2022-11-21 / 21:31
Photo of الـ FIFA يرفض قميص بلجيكا الثاني بسبب “المثلية”

الـ FIFA يرفض قميص بلجيكا الثاني بسبب “المثلية”

2022-11-21 / 21:19
Photo of نافيا إصابته.. ميسي مستعد ل “فرصته الأخيرة”

نافيا إصابته.. ميسي مستعد ل “فرصته الأخيرة”

2022-11-21 / 21:07
Photo of فدرالية المخابز : لا نتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز

فدرالية المخابز : لا نتلقى أي دعم حكومي للحفاظ…

2022-11-21 / 20:53
Photo of سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

2022-11-21 / 20:32
Photo of بركة : المغرب سيمر من حالة الإجهاد المائي

بركة : المغرب سيمر من حالة الإجهاد المائي

2022-11-21 / 20:13
Photo of المكسيك .. مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في أحداث عنف جديدة

المكسيك .. مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في…

2022-11-21 / 19:58
Photo of رفضا لمقتضيات ضريبية.. أطباء القطاع الخاص يحتجون أمام البرلمان

رفضا لمقتضيات ضريبية.. أطباء القطاع الخاص يحتجون أمام البرلمان

2022-11-21 / 18:23

‫17 تعليقات

  1. الوزير ما تيعرفش يهدر، وما غادي يغيّر حتى حاجة ف المنظومة: فاقد الشيء لا يعطيه.

  2. ماذا عن صرامة المسؤولين للقيام بمهامهم على احسن وجه دون فساد اداري والامتيازات واستغلال النفود..

  4. كأطباء لم نر منه و من ممن سبقوه أي شيء .. تمت الإستجابة لمطالب فئات أخرى ..بينما همش الأطباء

  5. تراجع الخدمات الصحية بشكل خطير وهذا موجود في جميع المستشفيات والمركبات الصحية الإستشفائية..

  6. هل يعقل لموضف لمدة 43سنة ولم يأخذ حقوقه ولا ترقياته ولا اي شئ وحتى من مندوبة الصحة لا يقبلون بمقابلتها؟

  7. المجهود يجب تفعيله وان يكون الاستشفاء مجاني لجميع الفئات الفقيرة والمتوسطة..

  8. الله يسخر الامور للجميع ونتمناو بالفعل هذا المشاريع تعطي نتائج إيجابية

  11. للاسف هذا واقعنا في هذا البلد العزيز يتم تطبيق الفاسدين وقتل المواطنين..

  12. يجب عزل وزير الصحة الفاشل الذي لم يقدم للصحة اي شيء يذكر سوى الفساد ..

  14. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل التطبيب اصبح بالاداء..

  15. الظلم والقهر والاستبداد إلى متى ،تعبثون في هذا الوطن الغالي فسادا الويل لكم والله ستدفعون الثمن بإذن رب الله..

  16. التطبيب والمستوصفات في العالم القروي منعدم في الشتاء والثلج تكون المسالك وعرة ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق