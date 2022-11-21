المحكمة تقضي بالإعتقال الفوري لزيان وايداعه سجن العرجات

2022-11-21 / 19:37
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هبة بريس _ الرباط

علم ان محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيان،

وقالت مصادر الجريدة انه تقرر في حق زيان “الاعتقال الفوري” للمدعى عليه. وجرى اعتقاله وايداعه سجن العرجات

و تابعت المحكمة النقيب زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

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‫24 تعليقات

  3. بصراحة الرجل كأنه كان يبحث عن السجن… أكثر من الهرج والمرج والكلام ولم يفرق بين حق وباطل… وحتى ولو اعتبرنا أنه تم اصطياده فإن محاميا يدعي أنه وصل إلى القمة ان يحتاط ويقيس كلامه ويربط لسانه عن الكلام الفارغ… واعتقد جازما أن المحكمة ادانته لافعال واقوال ثابتة في حقه… والقانون لا يحمي المغفلين.

  4. انا لا اتضامن معه لانني اعرفه حق المعرفة منذ ان كان محاميا للدولة كم من مظلوم و معتقل سياسي دخل السجن و كان هذا النذل يترافع ضده باسم الدولة و الان جاء دوره ليدوق من الكاس نفسه اي حق يتكلم عنه الله ياخد فيه الحق

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