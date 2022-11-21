المحكمة تقضي بالإعتقال الفوري لزيان وايداعه سجن العرجات

هبة بريس _ الرباط

علم ان محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيان،

وقالت مصادر الجريدة انه تقرر في حق زيان “الاعتقال الفوري” للمدعى عليه. وجرى اعتقاله وايداعه سجن العرجات

و تابعت المحكمة النقيب زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3