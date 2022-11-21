منتخب “الطواحين” يقتنص فوزا ثمينا أمام بطل أفريقيا

هبة بريس

اقتنص المنتخب الهولندي فوزا صعبا وثمينا أمام نظيره السنغالي بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022.

ويدين المنتخب الهولندي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه كودي جاكبو، ولاعب الوسط دافي كلاسين، اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 84، “90+8”.

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