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منتخب “الطواحين” يقتنص فوزا ثمينا أمام بطل أفريقيا

2022-11-21 / 19:28
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هبة بريس

اقتنص المنتخب الهولندي فوزا صعبا وثمينا أمام نظيره السنغالي بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022.

ويدين المنتخب الهولندي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه كودي جاكبو، ولاعب الوسط دافي كلاسين، اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 84، “90+8”.

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‫8 تعليقات

  3. نتيجه غير عادله. على أقل تقدير التعادل .السنغال كانت افضل من هولندا طول المباراه ما عدا الدقائق الاخيره.

  4. هاردلك لأسود التيرنغا ..
    الافضل استحق الفوز مبارك لمنتخب الطواحين فوز بشق الأنفس و ٣ نقاط مهمة جدا كبداية

  5. رغم الفوز أداء غير مقنع للمنتخب الهولندي .. المنتخب السنغالي قدم مباراة جيدة رغم غياب أبرز نجومه ولكن بالنهاية خرج المنتخب الهولندي حاملاً لثلث نقاط واثبت مكانه بالمجموعة

  6. كاس العالم يلعب بواقعية وحذر وبهذا الاسلوب تصل للادوار متقدمة صديقي

  7. اتوقع المنتخب الهولندي سوف يصل الى ادوار متقدمة ومن ثم يخسر لانه مش وجه بطولات

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