” النقد الدولي ” يحذر من “مخاطر ملحوظة” تهدد الاقتصاد الجزائري
أبرز صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، “المخاطر الملحوظة” التي تخيم على الاقتصاد الجزائري، الذي يواجه تضخما متسارعا إلى مستوى لم يسجل على مدار 25 عاما واعتماده الكبير على إيرادات المحروقات.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان بواشنطن، أن “استمرار الاعتماد الكبير على إيرادات المحروقات والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023 يؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة وسط تقلب أسعار المواد الأولية، ودرجة استثنائية من عدم اليقين على مستوى العالم”.
وأشارت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام زيارتها لهذا البلد لإجراء مشاورات المادة الرابعة، إلى أن تسارع التضخم والتعرض لتقلبات أسعارالمحروقات تشكل “تحديات أساسية” ينبغي مواجهتها لحماية استقرار الاقتصاد الكلي.
وأبرز المصدر ذاته أن معدل التضخم السنوي المتوسط بلغ حوالي 9.4 في المائة في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى لم يسجل على مدار 25 عاما.
وعبر صندوق النقد الدولي عن انشغاله بشأن السلامة المالية للنظام المصرفي للبلاد.
وأعربت المؤسسة المالية الدولية عن قلقها من أن “ازدياد الروابط بين الميزانيات العمومية للحكومة والمؤسسات العمومية والبنوك العامة يمكنه أن يزيد المخاطر على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام”.
7 تعليقات
اتا غیر حضیوا الدزایر المغرب حتی هو حریرتو حریره ونتوما شی حاضی شی
اللهم أصلح شأنهم
على المدى القريب و المتوسط الحرب على أوكرانيا و ما تبعها من ارتفاع قياسي في أسعار الغاز في الأسواق العالمية يعطي جرعة أكسجين لاحتياطات الصرف وللدينار، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار و تراجع الاورو (صادرات الجزائر بالدولار بينما جل وارداتها بالأورو)
كل دول العالم أصابها التضخم بما ذلك بريطانيا وصلت إلى أكثر من 10%
قوة العملة في قوة الإقتصاد كما يقول الخبراء
الله المستعان..لا ندري كم من دولة هي الجزائر..
النظام العسكري الفاسد في الجزاىر صرف ميزانية البلاد بعضا منها في اقتناء أسلحة الخردة من روسيا والباقي هرب الى حساباتهم بالخارج مما جعل الشعب يعاني من البطالة والفقر والتهميش وقد ينذر ذلك بوشك احتقان شعبي يعصف بالبلاد