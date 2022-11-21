كورونا بالمغرب.. تسجيل 35 إصابة جديدة

2022-11-21 / 17:40
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 71 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و855 ألف و 281 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و414 ألف و339 شخصا، مقابل 24 مليون و914 ألف و680 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 55 ألف و694 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و267 ألف و350 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و250 ألف و292 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (17)، والدار البيضاء سطات (10)، ومراكش آسفي (4)، وفاس مكناس (2)، وسوس ماسة (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 775 حالة، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 9 حالات.

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