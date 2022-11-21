الأميرة لالة مريم تستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال

هبة بريس

استقبلت الأميرة لالة مريم اليوم الاثنين 21 نونبر بالرباط نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بالعنف ضد الأطفال.

وخلال هذا الاستقبال، أبرزت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تم الاهتداء بها خلال العقدين الماضيين من أجل تعزيز حقوق الطفل، والتي تُرجمت على الأرض الواقع من خلال مختلف الإصلاحات وآليات وأدوات حماية الأطفال، وكذا من خلال اعتماد سياسات عمومية متكاملة.

وجددت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم التأكيد على استعداد المملكة المغربية لتقديم دعمها ولمواكبة مبادارات وبرامج ومشاريع الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الطفل.

كما تطرقت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم إلى الدور التاريخي والأكيد والأساسي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تتولى رئاسته الفعلية، كمحفز وموحد لمبادرات النهوض بحقوق الطفل في المغرب وتعزيزها.

وعلى إثر ذلك، قدمت نجاة معلا مجيد لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، إستراتيجية العمل المتبعة من قبل المنظمة الأممية في مختلف البلدان، وعبرت عن عزمها القوي على تعزيز تعاون الأمم المتحدة مع المملكة المغربية في مجال حماية الطفولة.

وقد جرى هذا الاستقبال بحضور لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل.

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