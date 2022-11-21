الأميرة لالة مريم تستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال

2022-11-21 / 17:05
0
هبة بريس

استقبلت الأميرة لالة مريم اليوم الاثنين 21 نونبر بالرباط نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بالعنف ضد الأطفال.

وخلال هذا الاستقبال، أبرزت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تم الاهتداء بها خلال العقدين الماضيين من أجل تعزيز حقوق الطفل، والتي تُرجمت على الأرض الواقع من خلال مختلف الإصلاحات وآليات وأدوات حماية الأطفال، وكذا من خلال اعتماد سياسات عمومية متكاملة.

وجددت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم التأكيد على استعداد المملكة المغربية لتقديم دعمها ولمواكبة مبادارات وبرامج ومشاريع الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الطفل.

كما تطرقت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم إلى الدور التاريخي والأكيد والأساسي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تتولى رئاسته الفعلية، كمحفز وموحد لمبادرات النهوض بحقوق الطفل في المغرب وتعزيزها.

وعلى إثر ذلك، قدمت نجاة معلا مجيد لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، إستراتيجية العمل المتبعة من قبل المنظمة الأممية في مختلف البلدان، وعبرت عن عزمها القوي على تعزيز تعاون الأمم المتحدة مع المملكة المغربية في مجال حماية الطفولة.

وقد جرى هذا الاستقبال بحضور لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 35 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 35 إصابة جديدة

2022-11-21 / 17:40
Photo of إيقاف متطرف موالي ل”داعش” بسلا الجديدة

إيقاف متطرف موالي ل”داعش” بسلا الجديدة

2022-11-21 / 16:33
Photo of بنسعيد: المغرب قطع أشواطا هامة في وضع الثقافة ضمن أولويات التنمية

بنسعيد: المغرب قطع أشواطا هامة في وضع الثقافة ضمن…

2022-11-21 / 16:01
Photo of البيضاء: من يحمي مقهى بسيدي مومن لم يشملها قرار هدم احتلال الملك العام?

البيضاء: من يحمي مقهى بسيدي مومن لم يشملها قرار…

2022-11-21 / 14:15
Photo of الاسباني “موراتينوس” ضمن المشاركين في ندوة “البحر الأبيض المتوسط في الرهانات الجيوسياسية الجديدة”

الاسباني “موراتينوس” ضمن المشاركين في ندوة “البحر الأبيض المتوسط…

2022-11-21 / 12:51
Photo of “حالته مستقرة”.. إصابة عزيز أخنوش بكورونا

“حالته مستقرة”.. إصابة عزيز أخنوش بكورونا

2022-11-21 / 11:20
Photo of طقس الإثنين.. أمطار مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أمطار مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2022-11-21 / 09:08
Photo of وزارة الفلاحة توضح بخصوص الأبقار التي يشملها قرار منع الذبح

وزارة الفلاحة توضح بخصوص الأبقار التي يشملها قرار منع…

2022-11-20 / 22:18
Photo of انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة

انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية…

2022-11-20 / 20:33
Photo of كلب ضال يعضّ الوزير الصديقي والأخير يقاضي مجلس جماعة طنجة

كلب ضال يعضّ الوزير الصديقي والأخير يقاضي مجلس جماعة…

2022-11-20 / 17:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق