مونديال قطر.. المنتخب الإنجليزي يلحق هزيمة ساحقة بنظيره الإيراني 

2022-11-21 / 16:45
0
هبة بريس - وكالات

ألحق المنتخب الإنجليزي هزيمة ساحقة بنظيره الإيراني (6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وسيطر منتخب “الأسود الثلاثة” على مجريات الشوط الأول للقاء بشكل مطلق وسجلوا ثلاثة أهداف رائعة عبر كل من جود بيلينغهام، وبوكايو ساكا، ورحيم سترلينغ في الدقائق (35، 44، 45) على الترتيب.

وعاد بوكايو ساكا في الشوط الثاني ووقع على الهدف الشخصي الثاني له، والرابع لمنتخب بلاده عند الدقيقة 62 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل المهاجم الإيراني مهدي طارمي هدف تقليص الفارق لبلاده بحلول الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ووسع المهاجم الإنجليزي البديل ماركوس راشفورد الفارق من جديد بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة 71، وذلك بعد نحو 15 ثانية فقط من دخوله أرضية الملعب.

واختتم جاك غريليش سداسية “الأسود الثلاثة” في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، بينما سجل مهدي طارمي الهدف الشخصي الثاني له والثاني لبلاده من ركلة جزاء في الدقيقة الـ12 المحتسبة بدلا الضائع على استاد “خليفة الدولي” بالعاصمة الدوحة.

وحصد منتخب إنجلترا بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الثانية (B)، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية، التي ستجمع في وقت لاحق من مساء اليوم منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز، على استاد “أحمد بن علي المونديالي” بمدينة الريان.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال قطر.. الفيفا تختار جيد و زوراق حكاما للفار بمباراة أمريكا و الويلز

مونديال قطر.. الفيفا تختار جيد و زوراق حكاما للفار…

2022-11-21 / 16:27
Photo of احتجاجا على حكومتهم.. لاعبو منتخب إيران يرفضون ترديد نشيدهم الوطني

احتجاجا على حكومتهم.. لاعبو منتخب إيران يرفضون ترديد نشيدهم…

2022-11-21 / 15:33
Photo of المشاركة المونديالية السادسة للأسود.. هل تكون نسخة قطر الأفضل للمغاربة؟

المشاركة المونديالية السادسة للأسود.. هل تكون نسخة قطر الأفضل…

2022-11-21 / 13:20
Photo of مونديال قطر.. موتسيبي ولقجع يحضران تداريب الأسود

مونديال قطر.. موتسيبي ولقجع يحضران تداريب الأسود

2022-11-21 / 13:05
Photo of كأس العالم 2022.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

كأس العالم 2022.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

2022-11-21 / 12:44
Photo of ضمنها بلجيكا وألمانيا.. 7 منتخبات تعدل عن قرار ارتداء شارة دعم المثليين

ضمنها بلجيكا وألمانيا.. 7 منتخبات تعدل عن قرار ارتداء…

2022-11-21 / 11:39
Photo of قطر 2022: الفيفا يعلن بيع نحو 3 ملايين تذكرة

قطر 2022: الفيفا يعلن بيع نحو 3 ملايين تذكرة

2022-11-21 / 11:06
Photo of تزامنت مع الدراسة والعمل.. توقيت أولى مباريات “الأسود” تثير استياء المغاربة

تزامنت مع الدراسة والعمل.. توقيت أولى مباريات “الأسود” تثير…

2022-11-21 / 10:57
Photo of البيضاء.. إحداث فضاءين لتتبع مباريات المونديال

البيضاء.. إحداث فضاءين لتتبع مباريات المونديال

2022-11-21 / 09:12
Photo of الركراكي يركز على الجانب البدني قبل مواجهة كرواتيا في المونديال

الركراكي يركز على الجانب البدني قبل مواجهة كرواتيا في…

2022-11-20 / 21:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق