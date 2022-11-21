ريم شباط ل”آيت الطالب”: المنظومة الصحية فاشلة.. والأخير: “كل واحد كي كيشوف الفشل”

هبة بريس - لبنى ابروك

ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديموقراطية ريم شباط، وزير الصحية والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، حول فشل المنظومة الصحية.

سؤال النائبة ريم شباط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، لم يستسغه وزير الصحة، الذي رد عليها “كل واحد كيكيشوف الفشل”

وتابع ايت الطالب مخاطبا شباط بالقول “نتيا فمدينة فاس، واش كاين شي فشل تما?سمحليا مكايناش? ونتي دابا صحيحة وواقفة خلى رجليك”

وشدد الوزير على أن الوضع الصحي ببلادنا مر من تشخيص جد دقيق، مسترسلا بالقول “منبقاوش نغطيو الشمس بالغربال، حنا عرفين النواقص ديالنا والحاجيات ديالنا، وصاحب الجلالة عطا انطلاقة لإصلاح هذا الورش وإطلاق الحماية الاجتماعية”

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