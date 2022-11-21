ضمنها بلجيكا وألمانيا.. 7 منتخبات تعدل عن قرار ارتداء شارة دعم المثليين

2022-11-21 / 11:39
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هبة بريس - وكالات

أعلنت سبعة منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال “قطر 2022” أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات.

وأصدرت منتخبات إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا بيانا قالت فيه إن “فيفا كان واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات (داعمة للمثليين) في الملعب”، مضيفة “لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية (…) لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء” الشارات في مباريات كأس العالم.

ويأتي هذا الإعلان قبل نحو ثلاث ساعات من مباراة إنجلترا مع إيران على استاد خليفة في العاصمة الدوحة، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لمونديال قطر.

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