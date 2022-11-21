عزيز أخنوش

“حالته مستقرة”.. إصابة عزيز أخنوش بكورونا

2022-11-21 / 11:20
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هبة بريس - الرباط

أصيب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة أصيب بالفيروس دون أعراض، مشيرا إلى أنه دخل في حجر صحي بمنزله لتتبع البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا، كما أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

وأضاف بايتاس، أنه قام بإخبار رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بعدم حضور رئيس الحكومة جلسة المساءلة الشهرية، التي كان من المزمع انعقادها بالغرفة الثانية للبرلمان، يوم غد الثلاثاء، والتي كانت تتمحور حول موضوع “الحوار الاجتماعي”.

وأشار بايتاس، إلى أن أخنوش سيواصل ترؤسه مجموعة من الاجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي، ليعود لممارسة أنشطته بشكل حضوري واعتيادي، مباشرة بعد تعافيه الكامل.

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‫8 تعليقات

  3. بما أنه يمكنه ترؤس مجموعة من الإجتماعات عبر تقنية الإتصال المرئي ، فلما لا يشارك في جلسة المساءلة الشهرية لمجلس المستشارين عبر نفس التقنية ⁉️

  4. ولماذا لم يتم الاتصال بالبرلمان عن بعد في الجلسة الشهرية
    انه هروب وتهرب من المسؤولية

  8. فموضوع الجلسة جعله يتدرع بكورونا لو كان موضوع الجلسة هو حصيلة الحكومة لحضر ولكن الحوار الاجتماعي لأنه لم ينفد الاتفاق الذي وقعه خاصة رفع الأجور التخفيض الضريبة على الدخل إحداث درجة جديدة الله يعفو عليه من الكدوب والتنصل من الالتزامات التي وقعها في المحضر هو وفوزي لوجع

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