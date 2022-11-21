قطر 2022: الفيفا يعلن بيع نحو 3 ملايين تذكرة

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أنه تم بيع نحو 3 ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم في قطر، في وقت كشف رئيسه السويسري جاني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار.

وصرّح متحدث باسم الفيفا، لوكالة فرانس برس، أنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح أمس الأحد.

وشهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ64 على مدار 29 يومًا على الرغم من الدعاية السلبية المحيطة باستضافة قطر للمونديال.

وتراكمت طوابير شراء التذاكر خارج مركز بيعها في الدوحة، وأبلغ المشجعون عن فترات انتظار طويلة للوصول إلى منصة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت.

وتجاوزت قطر حصة التذاكر المباعة في مونديال روسيا 2018 عندما بيع ما يزيد أكثر بقليل من 2.4 مليون تذكرة، بحسب فرانس برس.

وأوضح المتحدث باسم الفيفا أن قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل كانت الأسواق الأولى.

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