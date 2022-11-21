تزامنت مع الدراسة والعمل.. توقيت أولى مباريات “الأسود” تثير استياء المغاربة

2022-11-21 / 10:57
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هبة بريس - الرباط

انطلقت يوم أمس الأحد، النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بدولة قطر.

ويخوض المنتخب المغربي، أولى مبارياته في البطولة العالمية، ضمن المجموعة السادسة، يوم الأربعاء 23 نونبر الجاري، على الساعة ال11 صباحا.

ويتزامن موعد مباراة الأسود ضد منتخب كرواتيا، وتوقيت العمل والدراسة بالمغرب، ما سيمنع فئة عريضة من المغاربة من متابعة أطوار هذه المقابلة المهمة.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المغاربة عن استيائهم بسبب مواعيد مباريات الأسود في المونديال، وخاصة المباراة الأولى.

وطالب عدد من التلاميذ والطلبة والموظفين بالقطاعين العام والخاص، مسؤوليهم باعطائهم فترة استراحة لمدة 90 دقيقة، للتمكن من متابعة المباراة بالمقاهي.

كما اقترح آخرون على إداراتهم السماح لهم بمتابعة المباراة بشكل جماعي مع زملائهم داخل مقرات عملهم المتوفرة على شاشات تلفاز.

هذا ويمني المغاربة النفس بتقديم الأسود لأداء كبير يمكنهم من عبور الدور الأول وإدخال الفرحة بقلوب مشجعين العلم الوطني.

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تعليق واحد

  1. مللي كيتعلق الأمر بصلاة الجمعة وصلاة الظهر كتقولو العمل عبادة ولازم الموظف يأدي الواجب ديالون، ودابا الكرة حقا هناك استياء من توقيت المباريات. أسيدي اللي عندو شي شغل يمشي يديرو والماتش راه غتعرفو النتيجة ديالو، وتفرجو فيه من بعد، وصحاب القهاوي، نتمنى السلطات ما ديرش عين ميكا بالنسبة لاحتلال الملك العمومي.
    وكلشي إلا هاد الافتراح ديال السماح بمشاهدة المباريات بشكل جماعي داخل مقرات العمل، مزيان تبارك الله.

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