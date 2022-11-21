بنكيران: “خاص حكومة أخنوش تشكرنا على إصلاح صندوق المقاصة”

2022-11-21 / 09:57
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هبة بريس - الرباط

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن حكومته السابقة بذلت مجهودات لإصلاح صندوق المقاصة.

وقال بنكيران في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منظمة نساء العدالة والتنمية “إلى كان اليوم سي فوزي لقجع وسي أخنوش وسي بايتاس يقولون الى مشينا حتى ردينا الدعم ستتخرب الميزانية ومغيبقاش عندنا الفلوس باش نديروا لا الصحة ولا التعليم ولا الاستثمار كان خصهم إزيدو كليمة الصواب ويقولوا نحمدو الله ونشكر حزب العدالة والتنمية ونشكرو سي عبد الاله بنكيران الذي كان وراء هذا الإنجاز”

وأضاف بنكيران قائلا “اتهموا حزبنا بأنه أزال دعم المقاصة وبسبابو غلا كولشي”، مسترسلا بالقول “هذا الكلام غير معقول، فهذا الحزب قدم خدمات جليلة للمغرب اقتصاديا ولا يمكن لأي أحد أن ينكرها”. وفق قوله

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‫2 تعليقات

  1. بسبابك ضاع الفقراء واختفت الطبقة الوسطا عاد عندك الكمارة كتهضر الله يعطيني وجهك حيدتي المقاصة او خليتي ليك 9 تاع الملايين في الشهر زائد التقاعد اديالك

  2. ابن كيران راك فاهم الهضرة بمقلوب، كون مارفعتش الدعم عن المحروقات كون دابا احنا بخير وعلى خير الزيادة الصاروخية في البنزين والسلع والخضروات وفي جميع المواد زد على ذلك اعطاء الدعم للمهنيين اذا بقي الحال على ذلك ميزانية 2023 لن يكون اصلاح في التعليم والصحة بسبب قرارتك السخيفة لا صحة لاتعليم لا مقاصة…الخ

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