بنكيران: “خاص حكومة أخنوش تشكرنا على إصلاح صندوق المقاصة”

هبة بريس - الرباط

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن حكومته السابقة بذلت مجهودات لإصلاح صندوق المقاصة.

وقال بنكيران في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منظمة نساء العدالة والتنمية “إلى كان اليوم سي فوزي لقجع وسي أخنوش وسي بايتاس يقولون الى مشينا حتى ردينا الدعم ستتخرب الميزانية ومغيبقاش عندنا الفلوس باش نديروا لا الصحة ولا التعليم ولا الاستثمار كان خصهم إزيدو كليمة الصواب ويقولوا نحمدو الله ونشكر حزب العدالة والتنمية ونشكرو سي عبد الاله بنكيران الذي كان وراء هذا الإنجاز”

وأضاف بنكيران قائلا “اتهموا حزبنا بأنه أزال دعم المقاصة وبسبابو غلا كولشي”، مسترسلا بالقول “هذا الكلام غير معقول، فهذا الحزب قدم خدمات جليلة للمغرب اقتصاديا ولا يمكن لأي أحد أن ينكرها”. وفق قوله

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