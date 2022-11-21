FILE PHOTO: Workers in protective suits walk on a street, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Shanghai, China June 9, 2022. REUTERS/Andrew Galbraith/File Photo

الصين تعلن تسجيل أول وفاة بكورونا منذ 6 أشهر

2022-11-21 / 09:39
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصينية، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ نحو 6 أشهر.

وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية أن الوفاة لمسن من العاصمة بكين يبلغ من العمر 87 عاما.

وتعد هذه الوفاة هي الأولى التي تكشف عنها لجنة الصحة الوطنية منذ 26 مايو الماضي، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الصين منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019 إلى 5227 وفاة.

وفي مايو الماضي، توفي شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في شنغهاي الصينية، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة خلال الصيف.

وتأتي أحدث الوفيات بكورونا في الصين، بينما لازالت البلاد متمسكة بسياسات “صفر كوفيد” التي تسعى إلى القضاء على العدوى من خلال الإغلاق والحجر الصحي وتتبع الحالات والاختبار الشامل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان: مصافحة السيسي الخطوة الأولى نحو التطبيع مع مصر

أردوغان: مصافحة السيسي الخطوة الأولى نحو التطبيع مع مصر

2022-11-21 / 12:24
Photo of إعادة انتخاب قاسم جومارت توكاييف رئيسا لكازاخستان

إعادة انتخاب قاسم جومارت توكاييف رئيسا لكازاخستان

2022-11-21 / 10:07
Photo of ناشط حقوقي جزائري في تونس يعلن منحه صفة لاجىء

ناشط حقوقي جزائري في تونس يعلن منحه صفة لاجىء

2022-11-20 / 21:47
Photo of سيدة تصفع ماكرون وسط حراسته

سيدة تصفع ماكرون وسط حراسته

2022-11-20 / 21:21
Photo of بمشاركة السعودية وباكستان.. مصر تنفذ مناورة “درع السماء”

بمشاركة السعودية وباكستان.. مصر تنفذ مناورة “درع السماء”

2022-11-20 / 20:22
Photo of جدل في تونس بعد انحناء سُعيّد لماكرون

جدل في تونس بعد انحناء سُعيّد لماكرون

2022-11-20 / 18:54
Photo of أول مصافحة بين إردوغان والسيسي في مونديال قطر 2022

أول مصافحة بين إردوغان والسيسي في مونديال قطر 2022

2022-11-20 / 18:40
Photo of الطفل غانم فتاح يسرق الأضواء في افتتاح مونديال قطر 2022

الطفل غانم فتاح يسرق الأضواء في افتتاح مونديال قطر…

2022-11-20 / 18:22
Photo of مونديال قطر ..إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة

مونديال قطر ..إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل…

2022-11-20 / 15:20
Photo of كولورادو الأميركية.. 5 ق_تلى بإطلاق نار في ملهى للمثليين

كولورادو الأميركية.. 5 ق_تلى بإطلاق نار في ملهى للمثليين

2022-11-20 / 12:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق